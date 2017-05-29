Наставник «РБ Лейпциг»: нам нужны пять новых игроков

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль попросил руководство клуба усилить состав команды новыми футболистами. «Лейпциг» по итогам минувшего сезона занял 2-е место в чемпионате Германии и получил право на участие в розыгрыше Лиги чемпионов.
«Сейчас у нас нет длинной скамейки запасных. Вот почему нам нужны пять новых игроков. И это в том случае, если никто не покинет нашу команду. Естественно, эти футболисты должны обладать классом. Прежде всего речь идёт о том, чтобы усилить игру в средней линии и нападении», — приводит слова Хазенхюттля Kicker.