«Рубин» проведёт два сбора в Австрии

Стал известен план подготовки «Рубина» к новому сезону. Перед стартом сезона-2017/18 казанская команда проведёт два сбора в Австрии.
«После отпуска «Рубин» соберётся в Казани 9 июня для прохождения планового медосмотра.
10 июня начнётся первый сбор команды в Австрии, который продлится до 20 июня, второй сбор пройдёт с 25 июня по 8 июля", — информирует официальный сайт «Рубина».
По итогам минувшего розыгрыша российской футбольной Премьер-Лиги казанский «Рубин» занял девятое место в турнирной таблице.