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«Рубин» проведёт два сбора в Австрии

1 июня 2017, четверг. 17:26. Футбол

Стал известен план подготовки «Рубина» к новому сезону. Перед стартом сезона-2017/18 казанская команда проведёт два сбора в Австрии.

«После отпуска «Рубин» соберётся в Казани 9 июня для прохождения планового медосмотра.

10 июня начнётся первый сбор команды в Австрии, который продлится до 20 июня, второй сбор пройдёт с 25 июня по 8 июля", — информирует официальный сайт «Рубина».

По итогам минувшего розыгрыша российской футбольной Премьер-Лиги казанский «Рубин» занял девятое место в турнирной таблице.

Источник: Официальный сайт ФК "Рубин" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
1 июня 2017, четверг
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