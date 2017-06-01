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Дубль Мусы помог сборной Нигерии разгромить Того

1 июня 2017, четверг. 21:53. Футбол

Cборная Нигерии разгромила команду Того в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу нигерийцев.

В дебюте игры бывший футболист ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Лестер Сити», открыл счёт. На 18-й минуте Муса оформил дубль, а на исходе получаса игры футболист «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо забил третий мяч в ворота сборной Того. Муса был заменён тренерским штабом в перерыве.

В действующем рейтинге ФИФА сборная Нигерии находится на 38-м месте, а команда Того занимает 112-ю строчку.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
01 июня 2017, четверг. 20:00 МСК
Нигерия
3 : 0
Того
1:0 – Муса – 2, 2:0 – Муса – 18, 3:0 – Ихеаначо – 28
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Нигерии - Футбол Сборная Того - Футбол Ахмед Муса
Новости. Футбол
1 июня 2017, четверг
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