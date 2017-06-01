Хави: логично, что я как поклонник «Барселоны» желаю «Ювентусу» победы в ЛЧ

Полузащитник катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес, ранее выступавший за «Барселону», вновь выразил надежду, что в финале Лиги чемпионов «Ювентус» одержит победу над «Реалом». Встреча пройдёт 3 июня.
«Победа в Лиге чемпионов станет главным моментом в карьере Буффона. Я бы хотел, чтобы Буффон выиграл Лигу чемпионов. Логично и естественно, что я как поклонник „Барселоны“ хочу, чтобы „Ювентус“ победил. Но я также хочу, чтобы они выиграли из-за Буффона и Дани Алвеса, которые этого заслуживают. Дани — шикарный футболист, который сыграл важную роль в том, что „Юве“ оказался в финале. У меня с ним очень хорошие отношения.
Думаю, шансы равны — 50 на 50. Мы увидим фантастический финал", — цитирует Хави Sc.qa.