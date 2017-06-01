Дзофф: «Ювентус» — фаворит финала Лиги чемпионов, матч закончится со счётом 2:1

Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов между туринцами и мадридским «Реалом». Встреча состоится 3 июня в Кардиффе.
«Думаю, «Ювентус» является фаворитом матча, потому что команда выглядит очень цельно. Криштиану Роналду, безусловно, может быть крайне опасным, но надежная оборона «Ювентуса», на мой взгляд, делает их фаворитами. Я даже скажу, что матч закончится со счётом 2:1.
В Кардиффе меня не будет. Я буду смотреть игру дома, на диване. Скорее всего, под хороший сэндвич с салями и красное вино", — сказал Дзофф в эфире Rai Radio 1.