Нападающий Дейви Зельке перешёл из «Лейпцига» в «Герту»

«Герта» объявила о трансфере из «Лейпцига» нападающего Дейви Зельке, информация об этом появилась на официальной странице берлинского клуба в «Твиттере».
Сумма трансфера не раскрывается. Нападающий получил в «Герте» игровой номер «27».
«Герта» — серьёзный клуб Бундеслиги для меня, и я очень рад, что этот переход состоялся. Я хотел бы помочь команде в борьбе за места в верхней части таблицы в течение следующих нескольких лет", — приводит слова Зельке «твиттер» берлинского клуба.
Пост, опубликованный в «Твиттере» «Герты» также можно посмотреть по ссылке.
Нападающий перешёл в «Лейпциг» из бременского «Вердера» в 2015 году за € 8 млн. Зельке сыграл за «быков» в 53 матчах, забил 14 мячей и отдал 4 голевых паса. В сезоне-2016/17 Зельке провёл 21 матч за «Лейпциг», забив 4 мяча и отдав одну результативную передачу.