Васильев: Фалькао один из лучших форвардов в мире, рад, что он продлил контракт

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал продление контракта с нападающим Радамелем Фалькао. Новый договор с 31-летним футболистом рассчитан до 2020 года.
«Я очень рад, что мы продлили контракт с Фалькао. Я всегда говорил, что он один из лучших нападающих мирового футбола. И в этом сезоне Радамель доказал, что не утратил свой талант. Мы очень довольны, что смогли сохранить лучшего бомбардира и лидера нашей команды. После фантастического сезона это ещё раз подтверждает наши амбициозные планы на будущее», — цитирует Васильева пресс-служба «Монако».
«Монако» объявил о продлении контракта с Фалькао до 2020 года