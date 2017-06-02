Милик: было трудно смириться с решением «Наполи» не отпускать меня на ЧЕ U21

Нападающий «Наполи» и сборной Польши Аркадиуш Милик прокомментировал решение неаполитанского клуба не отпускать его на молодёжный чемпионат Европы до 21 года.
«Мы разговаривали с людьми в клубе, но не особо долго. Молодёжный чемпионат Европы не попадает под календарь ФИФА, и «Наполи» не обязан отпускать меня. Уважаю это решение и вместе двигаемся дальше.
В клубе так решили, и говорить тут больше не о чем. Тяжело смириться с этим решением, но такова ситуация. Руководство приняло во внимание тот факт, что предсезонную подготовку мы начинаем 3 июля и я должен быть в команде.
Будь моя воля, я бы сыграл на чемпионате Европы. Хотел быть там», — цитирует Милика Football Italia.
Отметим, что молодёжный чемпионат Европы пройдёт в Польше с 16 по 30 июня.