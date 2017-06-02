Пануччи: глаза этих игроков «Ювентуса» напоминают мне наши глаза в 1998 году

Бывший защитник «Милана» и мадридского «Реала» Кристиан Пануччи поделился мнением о предстоящем матче испанского гранда с туринским «Ювентусом». Подопечные Зинедина Зидана встретятся со «старой синьорой» в финальном матче Лиги чемпионов.
«Речь идёт об одной игре, и «Реал» способен победить, поскольку имеет в своих рядах невероятных игроков. Но глаза этих игроков «Ювентуса» напоминают мне наши глаза в 1998 году, когда мы играли с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Я живу в Италии и внимательно следил за «Ювентусом». У «Реала» большие шансы на победу, но придётся нелегко», — цитирует Пануччи Bernabeu Digital.
«Реал» победил «Ювентус» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-1997/98 со счётом 1:0. «Сливочные» вновь встретятся с бьянконери в финале турнира 3 июня.