Мутко: приехал пообщаться с игроками и тренерами сборной, вижу, что идёт работа

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о причинах своего прибытия в расположение сборной России, которая в эти дни проводит сбор в Австрии. Сборная России приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России.
«Приехал пообщаться с ребятами, тренерским штабом. На сегодня и завтра план один: побыть с командой. Завтра улечу в Москву. Поеду ли я на игру в Будапешт? Пока не могу сказать, в понедельник есть важные мероприятия. Ещё думаю.
Ожидания от матча? Я в ежедневном режиме получаю информацию, всё мониторим. С главным тренером разговариваем каждый день», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.