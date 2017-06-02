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Манчини хочет видеть в «Зените» Белотти, Габбьядини — альтернативный вариант

2 июня 2017, пятница. 17:13. Футбол

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини хочет видеть в петербургской команде нападающего «Торино» Андреа Белотти, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Corriere Dello Sport.

По данным источника, альтернативным вариантом является 25-летний форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини.

«Торино», как сообщалось ранее, не продаст 23-летнего Белотти дешевле чем за € 100 млн. Именно такая сумма отступных прописана в контракте форварда.

В прошедшем сезоне Белотти в 35 матчах итальянской Серии A забил 26 голов и занял третье место в списке лучших бомбардиров сезона.

«Атлетико» готов заплатить за нападающего «Торино» Белотти € 60 млн
Источник: Calciomercato.com Сообщить об ошибке
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Теги
Торино ФК Зенит Маноло Габбьядини Роберто Манчини
Новости. Футбол
2 июня 2017, пятница
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