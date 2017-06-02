Манчини хочет видеть в «Зените» Белотти, Габбьядини — альтернативный вариант

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини хочет видеть в петербургской команде нападающего «Торино» Андреа Белотти, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Corriere Dello Sport.
По данным источника, альтернативным вариантом является 25-летний форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини.
«Торино», как сообщалось ранее, не продаст 23-летнего Белотти дешевле чем за € 100 млн. Именно такая сумма отступных прописана в контракте форварда.
В прошедшем сезоне Белотти в 35 матчах итальянской Серии A забил 26 голов и занял третье место в списке лучших бомбардиров сезона.
«Атлетико» готов заплатить за нападающего «Торино» Белотти € 60 млн