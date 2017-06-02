Украинская Премьер-лига утвердила переименование «Ильичёвца» в «Мариуполь»

«Ильичёвец» в следующем сезоне будет выступать в украинской Премьер-лиге под другим названием — ФК «Мариуполь», сообщает Sport Arena. Данное решение было принято на собрании всех членов лиги.
Изменение названия мариупольской команды назрело во исполнение закона Украины о декоммунизации. По ходу сезона менять название футбольным клубам запрещено согласно положениям ФИФА и УЕФА, а потому официально смена произойдёт лишь в межсезонье. «Ильичёвец» стал победителем сезона в первой лиге досрочно и первым оформил право на повышение в классе.
Сегодня также стало известно, что вторую путёвку в УПЛ получит «Верес», оформивший досрочно третье место в турнирной таблице первой лиги, а не «Десна», ставшая второй.