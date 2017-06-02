Хет-трик Жиру помог сборной Франции разгромить команду Парагвая

Сборная Франции в товарищеском матче разгромила команду Парагвая. Встреча, проходившая на стадионе в городе Ренн, завершилась со счётом 5:0 в пользу трёхцветных.
На 6-й минуте Оливье Жиру вывел французов вперёд, а на 13-й форвард лондонского «Арсенала» оформил дубль. Следующего гола болельщикам пришлось ждать до 69-й минуты, когда Жиру сделал хет-трик. На 76-й минуте точным ударом отметился Мусса Сиссоко, а окончательный результат минуту спустя установил Антуан Гризманн.
Французы 13 июня проведут товарищеский матч с командой Англии, а парагвайцы 9 июня встретятся со сборной Перу.