В Италии сообщили об интересе «Ромы» к Промесу

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес находится в сфере интересов «Ромы», сообщает Calciomercato.it.
Известно, что «Ливерпуль» проявляет интерес к хавбеку «Ромы» Мохамеду Салаху, и в этой связи римский клуб рассматривает возможные варианты замены египтянину.
Промес выступает за «Спартак» с 2014 года, а его контракт с российским клубом истекает летом 2021 года.
В прошедшем сезоне Промес в 26 матчах РФПЛ забил 12 голов и сделал девять голевых передач, завоевав с командой титул чемпиона России.
Промес: у меня нет никаких оснований для ухода из «Спартака»