Карпин считает, что российским болельщикам смотреть Лигу чемпионов не дают жёны

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал, какие факторы влияют на рейтинги спортивных программ, сообщает «Фонтанка». В качестве примера он привёл матч «Барселоны» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
По словам Карпина, трансляция первого тайма заняла долю порядка 8 %, а второго – уже 13 %. Причина в том, что во время первой половины матча на Первом канале шёл сериал «Мурка». «Командуют у нас женщины, – сказал Карпин. – Сериал закончился, жёны пошли умываться и спать, а мужья наконец включили футбол».
Карпин заявил, что по качеству показа спортивных трансляций Россия не отстаёт от Европы, а вот качество внутренних турниров оставляет желать лучшего.