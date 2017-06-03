Кришито: я остановил переговоры о продлении контракта с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито сообщил, что остановил переговоры о продлении контракта и хочет вернуться в Италию.
«Я хочу вернуться в Италию. Пришло время. Я остановил переговоры о продлении контракта с „Зенитом“, он истечёт в 2018 году. Нельзя отрицать, что в минувшем сезоне мы не достигли поставленных целей, несмотря на большой потенциал команды. Мы все хотели сделать больше и, по крайней мере, попасть в Лигу чемпионов. К сожалению, некоторые трансферы — я имею в виду продажу Гарая, Витселя и Халка — усложнили выполнение задачи.
Я буду совершенно честен. Я начну предсезонную подготовку с «Зенитом», но никаких признаков продления контракта нет. Я не собираюсь его продлевать, потому что, поговорив с семьёй, мы все пришли к мнению, что хотим вернуться в Италию. Мой сын скоро начнет учёбу — очень важно, чтобы он сделал это в Италии. Дети постоянно призывают меня вернуться в Серию А, поскольку они хотят видеть меня в нашей лиге. Я должен сделать их счастливыми!
В любом случае давайте подождём и посмотрим, что будет дальше, ведь у меня остался год контракта с «Зенитом», поэтому нужно посмотреть, чем всё обернётся. Мы говорили о продлении соглашения в январе, но потом из-за отрицательных результатов обсуждение прекратилось. С тех пор мои намерения изменились. Я ориентирован на предложения итальянских клубов, а не на продление контракта с «Зенитом».
Не скрываю, что у меня всегда было желание вернуться в «Дженоа», но я готов оценить любой вариант. Как я уже сказал, для меня и моей семьи важно то, чтобы мы вернулись в Италию. Я говорил с главным тренером сборной Италии Джампьеро Вентурой, и он был очень откровенен со мной: пока я играю в России, мне будет трудно попасть в сборную. Кто знает, может, с возвращением в Серию А, я смогу поехать на ЧМ-2018. В любом случае сейчас важнее всего то, чтобы моя семья была счастлива», — цитирует Кришито Tuttomercatoweb.