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Оникуру: приятно получить предложение от «Арсенала», моим кумиром был Анри

3 июня 2017, суббота. 19:03. Футбол

Нигерийский форвард «Эйпена» Анри Оникуру подтвердил, что получил предложение от «Арсенала».

«Приятно, что такой клуб, как „Арсенал“, сделал мне предложение. Это показывает, что мои старание и упорная работа окупаются. Тьерри Анри всегда был моим кумиром, с самого детства. Я смотрел, как он играет, смотрел матчи „Арсенала“ и искал в YouTube нарезки с его голами.

Я помню, как сказал, что если мне нужно переехать в АПЛ, то я хочу быть таким, как Тьерри Анри. Похоже, это сбудется», — сказал игрок в интервью пресс-службе нигерийской федерации футбола.

Соглашение Оникуру с «Эйпеном» истекает летом 2020 года. Помимо «Арсенала», на футболиста претендовал ряд клубов АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед», «Вест Бромвич Альбион», «Саутгемптон» и «Эвертон». Минувшей зимой в услугах Оникуру был заинтересован московский ЦСКА.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Тьерри Анри Трансферы
Новости. Футбол
3 июня 2017, суббота
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