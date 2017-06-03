Оникуру: приятно получить предложение от «Арсенала», моим кумиром был Анри

Нигерийский форвард «Эйпена» Анри Оникуру подтвердил, что получил предложение от «Арсенала».
«Приятно, что такой клуб, как „Арсенал“, сделал мне предложение. Это показывает, что мои старание и упорная работа окупаются. Тьерри Анри всегда был моим кумиром, с самого детства. Я смотрел, как он играет, смотрел матчи „Арсенала“ и искал в YouTube нарезки с его голами.
Я помню, как сказал, что если мне нужно переехать в АПЛ, то я хочу быть таким, как Тьерри Анри. Похоже, это сбудется», — сказал игрок в интервью пресс-службе нигерийской федерации футбола.
Соглашение Оникуру с «Эйпеном» истекает летом 2020 года. Помимо «Арсенала», на футболиста претендовал ряд клубов АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед», «Вест Бромвич Альбион», «Саутгемптон» и «Эвертон». Минувшей зимой в услугах Оникуру был заинтересован московский ЦСКА.