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Дани Алвес станет вторым бразильцем после Р. Карлоса, проведшим 100 матчей в ЛЧ

3 июня 2017, суббота. 21:00. Футбол

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес выйдет в стартовом составе команды на матч с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

Таким образом, Алвес станет 31-м игроком, который проведёт 100 матчей в Лиге чемпионов. Кроме того, среди бразильских игроков до Алвеса к отметке в 100 игр в ЛЧ добирался лишь бывший защитник «Реала» Роберто Карлос, который в итоге провёл в главном клубном турнире Европы 120 матчей, информирует Squawka. Рекорд по числу игр в ЛЧ принадлежит Икеру Касильясу (164 матча).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Реал». Начало — в 21:45 мск.

Источник: Squawka Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
3 июня 2017, суббота
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