Дани Алвес станет вторым бразильцем после Р. Карлоса, проведшим 100 матчей в ЛЧ

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес выйдет в стартовом составе команды на матч с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.
Таким образом, Алвес станет 31-м игроком, который проведёт 100 матчей в Лиге чемпионов. Кроме того, среди бразильских игроков до Алвеса к отметке в 100 игр в ЛЧ добирался лишь бывший защитник «Реала» Роберто Карлос, который в итоге провёл в главном клубном турнире Европы 120 матчей, информирует Squawka. Рекорд по числу игр в ЛЧ принадлежит Икеру Касильясу (164 матча).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Реал». Начало — в 21:45 мск.