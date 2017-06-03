«Реал» разгромил «Ювентус» и стал победителем Лиги чемпионов в 12-й раз

«Реал» выиграл у «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанского клуба.
На 20-й минуте Криштиану Роналду подключил справа Даниэля Карвахаля, затем открылся на прострел и с ходу пробил в дальний нижний угол. На исходе получаса игры Гонсало Игуаин зацепился за подачу Алекса Сандро, скинув мяч на Марио Манджукича, который, приняв мяч спиной к воротам под опекой Карвахаля, в падении закрутил мяч по дуге под перекладину.
На 61-й минуте после отскока никто не помешал Карло Касемиро пробить, мяч задел ногу Сами Хедиры и, сменив траекторию, влетел в угол. Три минуты спустя Карвахаль сыграл по краю штрафной на Луку Модрича, тот прострелил на ближнюю штангу, куда на скорости ворвался Роналду, расстреляв вратаря. В концовке Марсело подобрал мяч слева, ушёл по лицевой от соперника и прострелил по границе вратарской на свободного Марко Асенсио, который уложил мяч в правый угол ворот
«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 12-й раз, улучшив свой же рекорд. «Милан» выигрывал турнир 7 раз, «Барселона», «Бавария» и «Ливерпуль» — по 5.