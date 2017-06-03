Роналду забил 600-й гол в карьере

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в финальном матче Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Второй мяч, забитый португальцем на 64-й минуте, стал для него 600-м в карьере. На счету Роналду 406 голов за «Реал», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 5 — за «Спортинг» и 71 — за сборную Португалии. Криштиану провёл за карьеру 855 матчей.
Кроме того, Роналду стал шестым игроком, оформившим дубль в финале Лиги чемпионов. Последний раз это удавалось форварду «Интера» Диего Милито в матче с «Баварией» (2:0) в 2010 году.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал». К 75-й минуте счёт 3:1 в пользу мадридской команды.