Зидан: я — лучший тренер мира? Нет-нет, что вы

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба.
«Сезон получился отличным. Нужно поздравить всех игроков и этот великий клуб. С теми игроками, что у нас есть, мы можем многого добиться, если и дальше будем много работать. Я счастлив. Даже если по мне этого не видно, поверьте — внутри я очень доволен.
Я — лучший тренер мира? Нет-нет, что вы», — цитирует Зидана Marca.
Зидан стал первым тренером, который выиграл Лигу чемпионов два раза подряд.