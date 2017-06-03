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«Реал» первым сумел отстоять титул победителя Лиги чемпионов

3 июня 2017, суббота. 23:40. Футбол

Мадридский «Реал» выиграл у туринского «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанского клуба. «Реал» победил в Лиге чемпионов во второй раз подряд.

Ни одной команде прежде не удавалось отстоять титул победителя Лиги чемпионов. Последним клубом, дважды подряд выигравшим Кубок европейских чемпионов, был «Милан» (1989, 1990).

Наставник «Реала» Зинедин Зидан стал первым тренером, который выиграл Лигу чемпионов два раза подряд.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Лига чемпионов — Футбол
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