«Реал» первым сумел отстоять титул победителя Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» выиграл у туринского «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанского клуба. «Реал» победил в Лиге чемпионов во второй раз подряд.
Ни одной команде прежде не удавалось отстоять титул победителя Лиги чемпионов. Последним клубом, дважды подряд выигравшим Кубок европейских чемпионов, был «Милан» (1989, 1990).
Наставник «Реала» Зинедин Зидан стал первым тренером, который выиграл Лигу чемпионов два раза подряд.
«Реал» разгромил «Ювентус» и стал победителем Лиги чемпионов в 12-й раз