600 человек пострадали в давке в Турине, ребёнок 4 лет в критическом состоянии

По последним сведениям, количество пострадавших в давке, случившей в фан-зоне Турина во время просмотра финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал», возросло до 600 человек. Среди пострадавших как минимум двое находятся в критическом состоянии, в том числе — четырёхлетний ребёнок.
По неподтверждённой информации, давка образовалась из-за того, что один из подростков взорвал петарду и крикнул о бомбе, после чего толпа побежала к выходу. Ранне сообщалось также, что в результате давки пропал ребёнок 3 лет.
Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».
В фан-зоне Турина началась давка из-за подростка, закричавшего о бомбе