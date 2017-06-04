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Маркизио: «Ювентус» начинает всё заново, это наш девиз

4 июня 2017, воскресенье. 05:31. Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио в «Инстаграме» описал свои чувства после поражения в финале от мадридского «Реала» (1:4).

«Я не буду описывать то чувство сожаления, которое мы испытываем сейчас, как и наши болельщики, которые следовали за нами в любую точку мира. Наши соперники заслуживают признания за ту игру, которую показали в финале. Мы заслуживаем аплодисментов за этот сезон, полный эмоций и значительных моментов, напряженный, подобно сегодняшнему матчу — пусть он и не закончился так, как мы надеялись. Мы начинаем всё заново. Это наш девиз сейчас, мы начинаем, чтобы стать лучше, чтобы продолжать мечтать, чтобы достичь ещё более значимых целей. До конца, вперёд „Ювентус“, — написал Маркизио в своём аккаунте.

Запись Маркизио в «Инстаграме»

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ювентус Клаудио Маркизио
Новости. Футбол
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