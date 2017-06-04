Игроки «Реала» получат по € 1,5 млн призовых за результаты в сезоне-2016/17

Футболисты мадридского «Реала» получат по € 1,5 млн евро каждый в качестве призовых за результаты клуба в сезоне-2016/17, сообщает Marca. В этом году «галактикос» выиграли Примеру, на три очка опередив «Барселону», а также одержали победу в Лиге чемпионов, в финале турнира обыграв туринский «Ювентус» (4:1).
В предыдущем сезоне индивидуальные призовые игроков «Реала» составляли € 700 тыс. — за успех в Лиге чемпионов (в финале в серии пенальти был обыгран мадридский «Атлетико»), а также € 100 тыс. — за победу над «Барселоной» на «Ноу Камп» 2 апреля 2016 года (2:1).
Чтоб не распалась связь времён. Зачем болеть за «Реал» в финале ЛЧ
Александр Служаков вспоминает о детской влюблённости в мадридский «Реал» и рассказывает, почему не стыдно за него болеть и сегодня.