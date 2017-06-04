Видео: красивые голы Моутинью со штрафных ударов в матче Португалия — Кипр

Сборная Португалии 3 июня провела товарищеский матч в рамках подготовки к Кубку конфедераций — 2017. Команда Фернанду Сантуша на стадионе в Эшториле со счётом 4:0 разгромила Кипр.
Дубль в составе португальцев оформил полузащитник Жоау Моутинью. Футболист «Монако» оба гола забил в первом тайме ударами со штрафных.
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».
Сборная Португалии на Кубке конфедераций, который пройдёт в России, сыграет в группе с хозяевами турнира, Мексикой и Новой Зеландией. В другом квартете сразятся сборные Камеруна, Чили, Германии и Австралии.