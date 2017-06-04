Ирландия – Уругвай: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00

Сегодня, 4 июня, в Дублине на стадионе «Авива» состоится товарищеский матч между сборными Ирландии и Уругвая. Встреча начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ирландия – Уругвай.
Из-за травм на поле не выйдут центральный защитник Диего Годин и форвард Абель Эрнандес.
Ранее команды встречались 3 раза. Два матча завершились победой сборной Уругвая, и один раз команды сыграли вничью. Последняя встреча состоялась в марте 2011 года и завершилась со счётом 3:2 в пользу сборной Уругвая.