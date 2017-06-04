Сборная Венесуэлы победила США и вышла в полуфинал ЧМ-2017 U20

Сборная Венесуэлы победила команду США в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2017 U20. Встреча проходила в Чонджу (Южная Корея) на стадионе «Чонджу Ворлд Кап».
Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время игроки команды Венесуэлы сумели вырвать победу: на 96-й минуте отличился Адальберто Пеньяранда, на 116-й минуте Науэль Феррареси удвоил преимущество номинальных хозяев, а минуту спустя Джереми Эбобисс отыграл один мяч.
Сборная Венесуэлы вышла в полуфинал чемпионата мира — 2017 U20, где сыграет с победителем пары Португалия — Уругвай.