Найнгголан обратился к болельщикам «Ювентуса» после победы «Реала» в финале ЛЧ

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан вновь ответил болельщикам «Ювентуса» в социальных сетях после того, как туринцы проиграли «Реалу» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба. Игрок «Ромы» записал для фанатов «Юве» видео.
«Какой прекрасный вечер. Сейчас я нахожусь в расположении сборной Бельгии. Кто-то уже находится в отпуске, а кто-то поехал в Кардифф на один день. Я записал это видео, чтобы ответить тем, кто оскорблял меня и говорил о победе „Ювентуса“ до того, как состоялся финал. Никогда не надо спешить и хвалиться до того, пока не доведёшь дело до конца.
Я просто хотел посмотреть, ответят ли мне те же люди, которые говорили те вещи. Я сделал это видео для поклонников «Ювентуса», но, может быть, они уже потратили все эмоции при просмотре финала. Три дня назад вы оскорбляли меня и возвышали себя, что скажете теперь?» — приводит текст видеозаписи Найнгголана Football Italia.