Кавенаги: Федун всё ещё президент «Спартака»?! Передавайте ему пламенный привет!

Бывший нападающий московского «Спартака» Фернандо Кавенаги в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Матвеевым вспомнил годы выступлений за красно-белых и поздравил президента «Спартака» Леонида Федуна с чемпионством.
«Конечно, в России я не показал всё, на что способен… Зато помните гол с центра поля?! Такой десяти стоит… Я забивал редко, зато как круто!
Честно, я очень рад за «Спартак»! А Федун всё ещё президент?! Да? Тогда передавайте ему пламенный привет! Он, как никто, заслужил чемпионство. Дай бог, в следующем году «Спартак» успешно выступит в Лиге чемпионов! Дойдёт до финала, скажем! Я точно буду болеть за красно-белых, «Спартак» всегда останется для меня особым клубом.
У меня даже до сих пор есть татуировка с Красной площадью! Вот приеду работать ТВ-экспертом на чемпионат мира в Россию — всем её покажу!" — сказал Кавенаги.