Бышовец: Рамос как защитник и человек никогда не вызывал у меня симпатию

Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» со счётом 4:1 разгромил «Ювентус», а также высказал мнение о поведении защитника мадридской команды Серхио Рамоса, симуляция которого привела к удалению полузащитника туринцев Хуана Куадрадо.
«До матча симпатизировал «Ювентусу» и расценивал шансы команд как равные, учитывая, что «Ювентус» и в чемпионате Италии, и в последнем матче с «Монако» проводил игры на очень хорошем уровне. Что касается «Реала», то мне казалось, им будет сложно играть против туринцев, славящихся умением разрушать игровые связи. К сожалению, удача была на стороне «Реала».
Заслуга Зидана заключается в том, что он сумел подвести команду в оптимальном состоянии. «Реал» выглядел мобильнее. А главное, что выбранная им тактика и предложенные скорости оказались неожиданностью для «Ювентуса». Преимущество «сливочных» было и в индивидуальном мастерстве. Нельзя не отметить среднюю линию: Касемиро, Модрича, Иско. Они предопределили игру. Конечно же, ещё мастерство Роналду. То, что «Ювентус» просел во втором тайме, полностью заслуга игроков «Реала» и тренера.
Серхио Рамос как защитник и человек никогда не вызывал у меня симпатию. Его жестокость в борьбе, симуляции всегда оставляли мало позитивных эмоций. По самоотдаче и настрою этот игрок не умеет отделять жёсткость от жестокости и джентльменство от непорядочности. Момент с удалением предрешил всё для «Ювентуса».
После пропущенных мячей Аллегри не нашёл такого игрока в команде, который бы сумел перевести игру в необходимое направление, чтобы перехватить инициативу и навязать более активную игру на чужой половине поля. Поэтому заслуженная победа «Реала», хотя «Ювентус» не показал свою игру, но надо отдать должное, что к этому их вынудили мадридцы», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
Видео с симуляцией Рамоса можно посмотреть в «Твиттере».