У главного тренера «Монако» Жардима были предложения из Китая и от «Интера»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сообщил, что ему поступали предложения от «Интера» и из Китая, где ему были готовы платить большие деньги.
«Клубы из Китая были готовы озолотить меня, и я также получил предложение от «Интера». Но думаю, проект в «Монако» ещё не закончен. Скоро я продлю свой контракт. Вскоре всё будет оформлено официально", — приводит слова португальского специалиста Football Italia со ссылкой на Telefoot.
Под руководством 42-летнего Жардима монегаски стали чемпионами Франции и добрались до полуфинала Лиги чемпионов.
Ожидается, что новым главным тренером нерадзурри станет бывший наставник «Зенита» и «Ромы» Лучано Спаллетти.