Д. Комбаров: без лимита будет приток иностранцев не лучшего качества

Защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров высказал мнение о том, почему никто из российских футболистов не рвётся выступать в зарубежных чемпионатах, а также к чему приведёт отмена лимита на легионеров в российском чемпионате.
«Таланты есть. Просто им тяжелее сейчас раскрыться. Меньше доверия, игрового времени. Плюс менталитет. Молодёжь сейчас совсем другая. Раньше мы ходили на ветеранов. Смотрели на них, чему-то учились, спрашивали советы. Даже если они были не правы, мы прислушивались, анализировали. Когда мы с братом начинали играть в „Динамо“, Диме Хохлову было 28-29, Семшову столько же, был Колодин, Овчинников. Мы спрашивали у них о некоторых вещах, они подсказывали. А сейчас эти советы никому не нужны. Бесполезно кому-то что-то рассказывать. Сейчас молодёжь думает, что она и сама прекрасно всё знает.
Лимит на легионеров? И в этом проблема тоже есть. Но, думаю, если отменить лимит, у нас будет приток иностранцев не лучшего качества. Притом огромный приток. Пусть лучше наша молодёжь играет, чем точно такие же легионеры. На моей памяти было много примеров, когда приезжает иностранец, получает 15-20 тысяч долларов в месяц, и всё. Он заканчивает играть. Так что пусть лучше наши выходят на поле, а там как получится", — заявил Комбаров в интервью «Российской газете».