Мутко: без лимита на легионеров многих сейчас не было бы в сборной России

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился мнением о влиянии лимита на легионеров на сборную России. По его словам, без лимита на легионеров в расширенном составе национальной команды на Кубок конфедераций не оказалось бы многих игроков.
«В сборную было заявлено 30 человек. В целом приоритеты отдали тем ребятам, которые должны получить шанс раскрыться и закрепиться в сборной, освоиться и выходить в составе национальной сборной на чемпионате мира. Многие критикуют лимит на легионеров, многим он не нравится. Но если бы его не было, то многих игроков не было бы. Потому что соблазн найти игрока готового — он и сейчас присутствует. И в первом дивизионе со следующего сезона будет увеличен лимит – до пяти игроков до 23 лет должно было быть в заявке. Это ещё один шаг к тому, чтобы клубы рассчитывали на доморощенных игроков. Утвердили структуры молодёжных, юношеских команд, в ближайшее время будут назначены главные тренеры по всем возрастам. И эти команды получат мощную поддержку. Детско-юношеский футбол будет в приоритете, поиск и развитие талантов в нашей стране», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.