Нобоа: надеюсь, у «Ростова» всё будет хорошо

Полузащитник Кристиан Нобоа, который сегодня стал игроком «Зенита», обратился с пожеланием к своему бывшему клубу «Ростову».
«Желаю «Ростову» новых побед, а я всегда буду помнить наши замечательные игры в еврокубках и болельщиков, которые всегда поддерживали команду. Не жалею, что два года назад принял предложение «Ростова». Это было отличное время, надеюсь, что у клуба всё будет хорошо!» — заявил 32-летний Нобоа.
«От лица клуба благодарим Кристиана за великолепную игру, профессионализм и за важнейшие голы, которые он забивал в ворота соперников. Желаем Крису яркой игры в новом клубе!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба с берегов Дона.
Эквадорский футболист перешёл в «Ростов» летом 2015 года и в составе этой команды стал серебряным призёром чемпионата России сезона-2015/16.