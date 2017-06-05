Азар может пропустить от 6 до 8 недель из-за перелома лодыжки

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар из-за перелома лодыжки может пропустить от 6 до 8 недель, сообщает Sky Sports со ссылкой на бельгийскую Федерацию футбола.
Ранее стало известно, что Азар из-за травмы не сыграет в товарищеской встрече с командой Чехии и в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018 со сборной Эстонии.
Матч бельгийцев с чехами состоится в Брюсселе 5 июня, а игра с эстонцами пройдёт в Таллине 9 июня.
Подопечные Роберто Мартинеса после пяти матчей возглавляют таблицу отборочной группы H, опережая на два очка команду Греции.