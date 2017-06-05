Зобнин: на Кубке конфедераций хочется посмотреть, чего стою я и сборная России

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.
«Эмоции перед Кубком конфедераций? Я в ожидании. Страха никакого нет. Наоборот, хочется проверить свои силы на фоне сильных соперников, посмотреть, чего стою я, да и наша сборная в целом. Тем более что на Кубке конфедераций сыграют сильнейшие национальные команды своих континентов и уровень будет высочайший. Про чемпионство «Спартака» уже забыл. Сборная — это совершенно другой уровень, здесь всё иначе, поэтому нужно готовиться и забыть, был ты чемпионом или не был», — сказал Зобнин.
Полную версию интервью с Романом Зобниным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.