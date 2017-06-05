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Агент: Марсьяль не покинет «Манчестер Юнайтед»

5 июня 2017, понедельник. 10:07. Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не покинет команду во время летнего трансферного окна. Об этом рассказал агент футболиста Филипп Ламболи. Контракт 21-летнего форварда истекает в июне 2019 года.

«Контракт Марсьяля действует ещё два года. Нет никаких оснований для его ухода из «Манчестер Юнайтед». Если бы это было так, Эд Вудворд сообщил бы мне. Но в последнем нашем разговоре обсуждались другие вещи», — цитирует агента Goal.

В минувшем сезоне АПЛ Антони Марсьяль принял участие в 25 матчах (18 в основном составе), забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

«Лион» попытается арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
Новости. Футбол
5 июня 2017, понедельник
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