«Лион» попытается арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль интересен «Лиону», воспитанником которого он является. France Football сообщает, что летом «ткачи» попытаются договориться с манкунианцами об аренде футболиста, не получающего должной игровой практики в «МЮ».
В январе аналогичную попытку предпринял «Вест Хэм Юнайтед», но руководство «Манчестер Юнайтед» Марсьяля не отпустило. Источник отмечает, что в преддверии чемпионата мира 2018 года в России 21-летний нападающий может согласиться на аренду, чтобы постоянно быть на виду у главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.
В нынешнем сезоне Антони Марсьяль принял участие в 19 матчах АПЛ (13 в основном составе), забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.