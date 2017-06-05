Куман: этот «Реал» нельзя сравнивать с «Барселоной» времён Гвардиолы

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал 12-ю победу «Реала» в Лиге чемпионов. Подопечные Зинедина Зидана в финале турнира победили туринский «Ювентус» со счётом 4:1.
«Реал» справедливо выиграл Лигу чемпионов, они были лучшими на этом турнире и показали отличную игру во втором тайме матча с «Ювентусом». Но я считаю, что этот «Реал» нельзя сравнивать с «Барселоной» времён Гвардиолы. У него была отличная команда. Они лучше «Реала», поскольку выковали целую эпоху в клубе», — приводит слова Кумана Marca.
Хосеп Гвардиола, работающий ныне у руля «Манчестер Сити», возглавлял каталонскую команду с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые, в частности, выиграли чемпионат Испании (2008/09, 2009/10, 2010/11), Кубок страны (2008/09, 2011/12), Лигу чемпионов (2008/09, 2010/11) и клубный чемпионат мира (2009, 2011).