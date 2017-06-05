Сёмин: подвели итоги сезона и обсудили их. Какие могут быть решения?

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие вопросы обсуждались на совете директоров, который состоялся сегодня.
«Подвели итоги сезона и обсудили их. Какие могут быть решения? Разговаривали по команде и по стадиону», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
По итогам минувшего сезона «Локомотив» занял в Премьер-Лиге восьмое место в турнирной таблице. «Железнодорожники» выиграли Кубок России и обеспечили себе участие в Лиге Европы.
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Сёмин: все задачи, которые стояли перед «Локомотивом», полностью выполнены