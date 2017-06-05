Лю Хуншэн: «Спартак» не объяснил причины расставания и пока не отдал медаль

Доктор Лю Хуншэн рассказал, как покидал «Спартак», в котором работал с 2004 года. Он также сообщил, что до сих пор не получил медаль за участие в победе команды в РФПЛ.
«Конечно, я был шокирован. Я много лет проработал в «Спартаке», и получить такую новость спустя столько времени обидно. Игроки меня любили, со всеми всегда общался хорошо. Я действительно расстроился. Не из-за того, что уволили, а из-за того, что причину увольнения мне так и не объяснили. Первое время было тяжело на душе. Сейчас время прошло, более-менее нормально себя чувствую.
Никаких конфликтов с Каррерой не было. Даже не знаю, чем я ему помешал. Поверьте, если бы была хоть какая-либо ссора, увольнение для меня не стало бы такой неожиданностью. Но не было даже этого.
Новость мне сообщил секретарь. Он мне позвонил и сказал, что надо забрать документы, трудовую книжку и прочее. С врачами подписывают контракт ежесезонно. В конце мая он истекал, продлевать дальше не стали. Медаль пока не отдали. Обещали отдать в ближайшее время, сказали, что позвонят», — сказал Лю Хуншэн в интервью «Советскому спорту».