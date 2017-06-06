Наставник сборной Венгрии: у России сыгранная команда, она успешно атаковала

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк прокомментировал домашнее поражение от команды России (0:3) в товарищеском матче.
«Конечно, я недоволен проигрышем. Проигрывать всегда плохо. Мои игроки совершали достаточно много ошибок, получали голы из ничего. Старались атаковать и обороняться, но было много молодых игроков. Именно ошибки приводили к голам. Россияне атаковали успешно. Ко второму тайму результат был уже 2:0. Будем считать, что молодёжь набирается опыта.
Что касается российской команды, то она довольно сыгранная и сильная. Можно сказать, что нам не повезло. Ну и в концовке мы открылись и получили третий гол. Главный вывод — молодым игрокам надо набираться опыта», — передаёт слова Шторка корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.