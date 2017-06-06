Футболисты «Реала» просят Переса не продавать Кейлора Наваса

Футболисты мадридского «Реала» обратились к президенту клуба Флорентино Пересу с просьбой не продавать голкипера Кейлора Наваса, утверждает Marca. Поддержку 30-летнему костариканцу также выразил главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.
Сам Навас заявил что готов бороться за своё место в составе «Реала».
Ранее слова похвалы Навасу адресовал защитник и капитан мадридского клуба Серхио Рамос.
По ходу предыдущего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали, что Флорентино Перес намерен приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.