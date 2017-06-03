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Серхио Рамос: дай бог, чтобы Кейлор Навас долго играл за «Реал»

3 июня 2017, суббота. 07:44. Футбол

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос адресовал слова похвалы голкиперу команды Кейлору Навасу. По ходу предыдущего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес намерен приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Сам Навас признавался, что его не пугает конкуренция.

«Кейлор прогрессировал в «Реале». Он смог преодолеть сложные периоды, и они послужили к тому, чтобы он усовершенствовал свои игровые качества. Было бы неплохо, если бы в матче с «Ювентусом» у него не было много работы. Кейлор играет сейчас определяющую роль на поле, и дай бог, чтобы он долго играл за «Реал», — приводит слова Рамоса Marca.

«Реал» сыграет с «Ювентусом» сегодня, 3 июня, в финале Лиги чемпионов.

В чемпионате Испании Навас в минувшем сезоне принял участие в 27 матчах и пропустил 31 гол.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Кейлор Навас Серхио Рамос
Новости. Футбол
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