Вагнер Лав рассказал о своей адаптации к российскому футболу

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, защищающий ныне цвета турецкого клуба «Аланьяспор», рассказал о своей адаптации к российскому футболу. Цвета «армейцев» бразилец защищал с 2004 по 2012 год, а также был в команде в 2013 году. До этого Лав играл за «Палмейрас».
«Нельзя сказать, что я адаптировался быстро. Мне было 19 лет, я был новичком и молча тренировался. Первым делом на тренировке ЦСКА один из защитников сыграл против меня грубо. Я лишь посмотрел на него, понимая, что это в порядке вещей. Продолжал играть, и спустя некоторое время мне вновь досталось от него. Тогда и я ответил ему подобным образом. Понимал, что в матчах будет то же самое и я не имею права отступать», — цитирует Лава Globoesporte.
Относительно выступлений за «Аланьяспор» Лав сказал: «Хочу играть как можно дольше. Стремлюсь к тому, чтобы люди чувствовали моё отсутствие, когда завершу карьеру».