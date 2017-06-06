Дания – Германия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

6 июня в Дании, на стадионе «Брондбю», состоится товарищеский матч между сборными Дании и Германии. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дания – Германия.
Ранее команды встречались друг с другом 18 раз. Семь раз победу праздновали футболисты сборной Дании, два матча завершились вничью, и девять раз сильнее оказывались игроки немецкой сборной. Последняя встреча между ними состоялась в июне 2012 года и завершилась победой сборной Германии со счётом 2:1.