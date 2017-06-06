Симэн: я буду рад, если Харт перейдёт в «Арсенал»

Экс-голкипер «Арсенала» Дэвид Симэн сообщил, что был бы рад видеть в лондонском клубе вратаря «Манчестер Сити» Джо Харта, который в минувшем сезоне выступал за итальянский «Торино» на правах аренды.
«Если Давид де Хеа перейдёт из „МЮ“ в „Реал“, случится цепная реакция и на Харта тут же выйдут сразу несколько сильных клубов. На данный момент трудно понять, где в итоге окажется Джо, но я буду рад, если Харт перейдёт в „Арсенал“.
Не думаю, что Джо сейчас ищет клуб с высокой конкуренцией. Мне кажется, он хочет пойти туда, где будет явным первым номером", — сказал Симэн в интервью Omnisport.
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