В США дисквалифицировали команду девочек, ошибочно приняв участницу за мальчика

На детском турнире для девочек в США случился курьёзный инцидент. Одна из команд с 8-летней Мили Эрнандес была дисквалифицирована организаторами из-за того, что футболистку приняли за мальчика, сообщает wowt.com.
Отец Мили назвал решение организаторов шокирующим, а также сообщил, что они довели его дочь до слёз.
«Когда мои волосы стали расти, я их постригла, после чего всегда носила короткую стрижку. Мне не нравятся длинные волосы. Если я выгляжу, как мальчик, это не значит, что я им являюсь. Организаторы не имели права дисквалифицировать всю команду», — сказала Мили.
Семья девочки пыталась убедить организаторов, что Мили является девочкой, демонстрируя её страховую карту, однако получили ответ, что глава турнира уже принял решение и его нельзя изменить. Организаторы также сообщили, что, если Мили хочет отменить свою дисквалификацию, ей придётся подать апелляцию в футбольную ассоциацию штата Небраска.
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