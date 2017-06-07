Селезнёв — о проигрыше сборной Мальты: не повезло чуть-чуть, мы намного сильнее

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнёв прокомментировал поражение национальной команды в товарищеской встрече со сборной Мальты. Встреча проходила в Граце (Австрия) на стадионе «Меркур-Арена — UPC-Арена — Арнольд Шварценеггер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу номинальных гостей.
«Надеюсь, в официальной игре мы сыграем по-другому, намного лучше. Тогда лучше будет и результат. А сегодня есть как есть, сами виноваты. Не получилось забить, хотя были моменты, в том числе и у меня. Где-то не повезло. Но претензии только к себе могу предъявить. Думаю, не было таких людей, которые не бегали, не старались и не отдавались.
Но не повезло сегодня чуть-чуть. Согласен, неприятно проигрывать Мальте. По уровню футболистов мы намного сильнее. Но сегодня получилось так, бывают такие игры. Главное, чтобы с Финляндией был другой результат», — цитирует Селезнёва Xsport со ссылкой на телеканал «Футбол 1».